نيجيرفان بارزاني: يجب العمل على اجتثاث العنف ضد المرأة وتعزيز ثقافة اللاعنف والتسامح

قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، تهانيه للنساء في كوردستان والعالم بمناسبة 8 مارس / آذار يوم المرأة العالمي ، مجدداً مساندته التامة لنساء كوردستان ، ودفاعه عن حقوقهن وحرياتهن وحمايتهن .

وقال بارزاني في بيان بالمناسبة ” أبارك ذكرى الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، لكل نساء كوردستان داخل الوطن وفي أي مكان من العالم، أحر مباركة. أرجو لهن دوام التقدم والنجاح”.

مضيفاً ” في هذه الذكرى وإلى جانب التأكيد على مساندتنا الكلية لنساء كوردستان، نطمئنهن إلى أننا وكما فعلنا دائماً ندافع عن حقوقهن وحرياتهن، ونحميهن بكل ما أوتينا من قوة”.

وتابع” بينما نحيي هذه الذكرى ، ننظر بقلق إلى إحصائيات العنف والقتل والإيذاء للمرأة وانتهاك حقوقها، الأمر الذي أثر سلباً على الأوضاع الاجتماعية وسمعة إقليم كوردستان “. مردفاً ” نشدد على أن هذا الوضع ليس مقبولاً قطعاً ويجب أن ينتهي نهائياً”.

وأشار رئيس إقليم كوردستان الى ان ” مناهضة العنف ومنع قتل النساء بأي ذريعة أو عذر، واجب مشترك على رئاسات إقليم كوردستان الثلاث والجهات المعنية الحكومية والمنظمات ورجال الدين والإعلام والمجتمع عامة.”

موضحاً ” علينا أن نتعاون جميعاً من خلال التربية وتثقيف وتوعية الفرد والأسرة، ونعمل بجد على إنهاء واجتثاث العنف ضد المرأة وتعزيز ثقافة اللاعنف والتسامح والمساواة وضمان الشراكة والمشاركة الفاعلة للمرأة في كل مفاصل ومجالات الحياة والسلطة والسياسة والإدارة، وتنمية قدراتها”.

وختم ، بالقول ” المجد لذكرى الثامن من آذار. النصر لكفاح ونضال المرأة ودعاة الحرية في سبيل تحقيق الحقوق والعدالة والمساواة. تحية لأرواح ضحايا العنف ضد المرأة”.