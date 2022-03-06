الرئيس بارزاني يهنئ سكرتير الاشتراكي الكوردستاني

هنّأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود، بمناسبة إعادة انتخابه.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة التهنئة: «الأخ العزيز السيد محمد حاجي محمود، سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، بمناسبة نجاح مؤتمركم السابع وإعادة انتخابكم سكرتيراً للحزب، أوجه أحر التهاني لكم ولقيادة الحزب وكافة كوادره وأعضائه وأنصاره وأتمنى لكم النجاح».

وأضاف «آمل أن تصب قرارات وتوجيهات ونتائج مؤتمر حزبكم في خدمة تطوير العملية السياسية في إقليم كوردستان، وتوطيد التآخي بين الأطراف السياسية، وأن تجلب المزيد من النجاح للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني في أعماله ونشاطاته».