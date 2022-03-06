حكومة كردستان: نريد بناء أفضل العلاقات مع بغداد

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، على أن الأزمات التي تعرض لها إقليم كردستان لم توقف مسيرته في النهضة والبناء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ازدهار إقليم كردستان يصب في مصلحة العراقيين كافة، ونريد بناء أفضل العلاقات مع بغداد.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له خلال رعايته وحضوره أعمال المنتدى الصناعي حول الأسواق والأعمال التجارية الذي انطلق في أربيل، إن “هذا المنتدى الصناعي يهدف لتأمين الأسواق بالمنتجات المالية وخلق مزيد من فرص العمل لمواطني إقليم كردستان”، مضيفا أن “التشكيلة الحكومية التاسعة، عملت منذ بدء مهامها، على تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالقطاعات كافة بما لا يتم فيه الاعتماد على مصدر دخل واحد”.

وتابع: “لقد اهتممنا بقطاعي الصناعة والزراعة وأنجزنا العديد من المشاريع، وهدفنا الأساسي بناء وتعزيز بنية اقتصادية متينة لإقليم كوردستان”، مبينا أن “التحديات التي واجهت إقليم كردستان والعراق والعالم، ألقت بظلالها السلبية على مناحي الحياة عامة، ولا سيما تفشي فيروس كورونا وتبعاته السلبية ثم انخفاض أسعار النفط عالمياً وامتناع بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، وهو أمر مستمر إلى الآن”.

واشار رئيس الحكومة الى أن “هذه الأزمات والصعوبات التي رافقتها لم تؤثر على إقليم كردستان فحسب، بل شملت الدول الصناعية الكبرى والتي تملك اقتصادات هائلة وهي الأخرى تكبدت خسائر كبيرة”.

ومضى يقول: “ولكن على الرغم من كل هذه الأزمات والصعوبات فإننا لم نتوقف عن العمل ولم نكف عن تنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية، ووفقاً للإمكانات الاقتصادية المتاحة لدينا واصلنا العمل ونفذنا الكثير من المشاريع المهمة والاستراتيجية وعلى كافة الأصعدة في مختلف مناطق إقليم كردستان”.

ولفت رئيس الحكومة إلى “تنفيذ حزمة مشاريع في ذروة الأزمات بتنفيذ الطرق والمشاريع الصناعية والكهربائية والزراعية والسياحية، حيث استكملت الحكومة بعض هذه المشاريع بالفعل والبعض الآخر لا يزال قيد التنفيذ”.

وأردف قائلاً: “وبدون أدنى شك فإن بعضاً من هذه المشاريع كانت مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي، وهنا لا بد من توجيه الشكر والعرفان للقطاع الخاص الذي تمكن بالتنسيق والتعاون مع حكومة الإقليم، من تنفيذ العديد من المشاريع طيلة الفترة الماضية”.

ووضح إن “حكومة إقليم كوردستان تقدم كل أشكال التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب ليساهموا في النهوض وتعزيز البنية الاقتصادية للإقليم”، مشيرا انه “تدعم حكومة الإقليم بكل السبل المتاحة، الشباب وأصحاب المشاريع الصناعية أو التجارية الصغيرة أو في أي مجال آخر”. ووجّه رئيس الحكومة الجهات المعنية بتذليل كل العوائق التي من شأنها أن تعرقل تنفيذ المشاريع الصغيرة بالنسبة للشباب”.

وتطرق رئيس الحكومة إلى زياراته إلى الخارج، وقال: إنها “تضمنت مناقشات مع كبار المسؤولين العالميين بهدف تعزيز التبادل التجاري وتطوير الاقتصاد ورفد الأسواق بالمنتجات المحلية وخلق مزيد من فرص العمل للشباب من خلال التشجيع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من تجارب البلدان المتطورة في تنمية إقليم كردستان”.

وأكد رئيس الحكومة أن “المشاريع كلها مرتبطة بشكل وثيق بالاستقرار السياسي في العراق عموماً وإقامة علاقات جيدة وودية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”، قائلا: “نحن نرى أن تطور إقليم كوردستان يصب في مصلحة كافة العراقيين وعلى الأخوات والإخوة العراقيين أن ينظروا من هذا الجانب الى التقدم الحاصل في الإقليم وليس العكس”.

واستكمل قوله: “لقد تمكنا وبإمكاناتنا الاقتصادية المحدودة من تحقيق هذا التقدم والتطور في إقليم كوردستان على الأصعدة كافة بما يظهر اختلافاً كبيراً عن باقي مناطق العراق، ولكن وللأسف وعوضاً عن دعمنا ومساندتنا فإن ثمة جهات تسعى لتقويض هذا التطور ومعاقبة إقليم كوردستان”.

وأعرب رئيس الحكومة عن “أمله بأن يفكر كل من يريد أذية إقليم كردستان بمسلسل الحروب والصراعات السياسية التي عاشها العراق”، متساءلا “ماذا استفاد منها العراقيون؟”