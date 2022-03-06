وفد تجاري أمريكي يزور إقليم كوردستان الأسبوع الجاري

أعلنت ممثلية حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة الأمريكية، أنها رتبت مع مجلس الأعمال الكوردستاني الأمريكي، زيارة لوفد تجاري أمريكي إلى إقليم كوردستان، الأسبوع الجاري.

ويضم الوفد 20 شخصا، يمثلون 12 شركة، حيث سيلتقون بمسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الإقليم، ورؤساء شركات مختلفة في كردستان، ورؤساء الغرف التجارية في إقليم كوردستان.

وتشمل الشركات الأمريكية المشاركة في الزيارة «العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة الأغذية والمشروبات، وتكنولوجيا الطاقة، والعقارات، والفنون الرقمية»، وفقا لما أفادت به ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن.

وستزور المجموعة أربيل ودهوك. وسبق لمثل هذه الوفود أن زارت السليمانية، حيث رتبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأمريكية لممثلي الشركات الأمريكية لزيارة إقليم كوردستان كل عام تقريبا.

وتسببت جائحة «كورونا» في توقف مؤقت في مثل هذه الزيارات، وستكون هذه هي الأولى منذ تشرين الأول / أكتوبر 2019.

وقالت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة بيان سامي عبد الرحمن، إن «مجلس الأعمال الكوردستاني الأمريكي استمر بالتزامه واستثماره في اقتصادنا على الرغم من الأزمات التي ألمت بالمنطقة مثل الحرب ضد داعش والتأثير الاقتصادي للوباء على اقتصادنا».

وأضافت «كما أن توقيت الزيارة يدل أن الشركات الأمريكية لا تزال ملتزمة بكوردستان حتى في الوقت الذي ربما تسببت فيه بعض القرارات الأخيرة في بغداد في توتر في بعض الأوساط. إنه تصويت على الثقة في قدرة كوردستان على الصمود وإثبات لترحيب الشعب الحار بشركاء الأعمال الدوليين».