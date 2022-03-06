التحالف الثلاثي يجتمع مجدداً في بغداد

عقد التحالف الثلاثي المكون من الكتلة الصدرية وتحالف ‹السيادة› والحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الأحد، اجتماعاً جديداً في العاصمة العراقية بغداد.

وكان التحالف الثلاثي عقد يوم 27 شباط المنصرم، اجتماعاً في العاصمة العراقية بغداد، جدد فيه تمسكه بتشكيل حكومة «الأغلبية» رغم رفضها من قبل أطراف داخلية وخارجية.

ويوم أمس السبت، عقد وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لقاءاً مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أكدا خلاله على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية.

ويضم التحالف الثلاثي التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف ‹السيادة› الذي يضم معظم القوى السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول من العام 2021.

ويقول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنه يسعى من خلال تحالفه الثلاثي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.