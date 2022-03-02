الرئيس بارزاني وبلاسخارت يبحثان دور الأمم المتحدة في التعاون والتنسیق بين اربيل وبغداد

بحث الزعيم الكوردي مسعود البارزاني، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، اليوم الأربعاء 2 مارس/ٱذار 2022، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العراق جینین بلاسخارت، اخر تطورات العملية السياسية العراقية والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة وسبل التغلب على المأزق السياسي الحالي، وتبادلا وجهات النظر بهذا الشأن.

كما تم في الاجتماع مناقشة المشاكل بين الاقلیم وبغداد وبذل الجهود من اجل التعاون والتنسیق بين حكومة الإقلیم والحكومة الاتحادية العراقية، ودور الأمم المتحدة في هذا المجال، اضافة الى بحث التطورات السياسية الأخيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.