مسؤول رفيع في وزارة البيشمركة: استمرار الإصلاحات بدعم من التحالف

قال مسؤول رفيع في وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان ، ان الوزارة تواصل تنفيذ إصلاحات جذرية بدعم من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا.

وبدأت وزارة البيشمركة منذ فترة طويلة إصلاحات إدارية وعسكرية تستهدف النهوض بقوات البيشمركة وإعادة هيكلتها وتحويلها الى قوة عسكرية حديثة ضاربة.

ويدعم الحلفاء الغربيون هذه الإصلاحات من خلال التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.

وخلال حديثه في مؤتمر بعنوان “البيشمركة ، رمز الأمة” ، قال نائب وزير البيشمركة ، سربست لزكين ، إن الحلفاء يعملون على المساعدة في جعل قوات البيشمركة بأكملها موحدة وتحت قيادة وزارة البيشمركة.

مضيفاً ، “تم إحراز تقدم ملحوظ في الإصلاحات وتوحيد قوات البيشمركة ، والعملية مستمرة”.

وتابع ، بالقول ان “الوزارة تواصل تنفيذ إصلاحات جذرية بدعم من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا”.

وقد تم حتى الآن وضع وحدتين من قوات الدعم وأربعة ألوية من الوحدة 70 والوحدة 80 تحت قيادة الوزارة بكامل أجهزتها العسكرية ، وتم تمهيد الأرضية لتوحيد الألوية المتبقية في المستقبل القريب.