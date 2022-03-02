مارس 03, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

ارتفاع اصابات ووفيات كورونا في اقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

ارتفاع اصابات ووفيات كورونا في اقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء 2022/3/2، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيانها رقم 734: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كان كالتالي:

1. الفحوصات: (5823 فحصاً جديداً)
• (3416) اربيل
• (960) السليمانية
• (1240) دهوك
• (28) حلبجة
• (101) كرميان
• (78) رابرين

2. الاصابات: (480 اصابة جديدة)
• (102) اربيل
• (205) السليمانية
• (152) دهوك
• (12) حلبجة
• (2) كرميان
• (7) رابرين

3. الشفاء: (924 حالة شفاء جديدة)
• (400) اربيل
• (134) السليمانية
• (281) دهوك
• (11) حلبجة
• (15) كرميان
• (1) رابرين

4. الوفيات: (3 حالات)
• (0) اربيل
• (0) السليمانية
• (2) دهوك
• (1) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لأية حالة طارئة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi