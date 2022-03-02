ارتفاع اصابات ووفيات كورونا في اقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء 2022/3/2، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 734: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كان كالتالي:

1. الفحوصات: (5823 فحصاً جديداً)

• (3416) اربيل

• (960) السليمانية

• (1240) دهوك

• (28) حلبجة

• (101) كرميان

• (78) رابرين

2. الاصابات: (480 اصابة جديدة)

• (102) اربيل

• (205) السليمانية

• (152) دهوك

• (12) حلبجة

• (2) كرميان

• (7) رابرين

3. الشفاء: (924 حالة شفاء جديدة)

• (400) اربيل

• (134) السليمانية

• (281) دهوك

• (11) حلبجة

• (15) كرميان

• (1) رابرين

4. الوفيات: (3 حالات)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (2) دهوك

• (1) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لأية حالة طارئة.