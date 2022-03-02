ارتفاع اصابات ووفيات كورونا في اقليم كوردستان
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء 2022/3/2، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيانها رقم 734: ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كان كالتالي:
1. الفحوصات: (5823 فحصاً جديداً)
• (3416) اربيل
• (960) السليمانية
• (1240) دهوك
• (28) حلبجة
• (101) كرميان
• (78) رابرين
2. الاصابات: (480 اصابة جديدة)
• (102) اربيل
• (205) السليمانية
• (152) دهوك
• (12) حلبجة
• (2) كرميان
• (7) رابرين
3. الشفاء: (924 حالة شفاء جديدة)
• (400) اربيل
• (134) السليمانية
• (281) دهوك
• (11) حلبجة
• (15) كرميان
• (1) رابرين
4. الوفيات: (3 حالات)
• (0) اربيل
• (0) السليمانية
• (2) دهوك
• (1) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لأية حالة طارئة.