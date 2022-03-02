أربيل تفتتح اكبر منصة الكترونية للعقارات.. وتسعى للتوسع بعموم العراق

تسعى للتوسع بعموم العراق.. أربيل تفتتح اكبر منصة الكترونية للعقارات

شهدت اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، افتتاح أكبر منصة الكترونية للاستثمار والسوق العقاري تضم أسهم 30 الف وحدة سكنية، فيما يسعى القائمون على المشروع إلى التوسع في عموم البلاد.

وشارك في مراسم الافتتاح عدد كبير من المستثمرين وشركة “لالاف” صاحبة الوحدات السكنية المطروحة في المنصة والتي لديها مشاريع في أربيل ودهوك، ورئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، أشاد بفكرة اطلاق المنصة لتطوير قطاع العقارات في إقليم كوردستان.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة MPC العقارية، الجهة المنفذة والمشرفة على البورصة، علي منيف، لوكالة شفق نيوز “طرحنا اكثر من 30 الف وحدة عقارية في السوق المحلي وبأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطن العراقي وبأقساط مريحة تناسب مستوى دخل الفرد”.

وأشار الى ان مجموعته “تستهدف تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات بعد ان تمكنت من امتلاك مخزون شاسع من العقول والمواد البشرية ذات الخبرة الجيدة”، مبيناً أن “سوق العقارات في أربيل يشهد نمواً وازدهاراً جيداً يجذب المواطنين من عموم العراق”.

وأضاف منيف أن “القوة الشرائية قوية جداً، وحالياً نحو 80% من المشترين من بغداد ونينوى وخارج محافظات إقليم كوردستان”.

وأكد أنه “بعد اطلاق هذه المنصة العقارية في أربيل التي تعتبر الأكبر في الاقليم والعراق نطمح لزيادة المبيعات والانتشار اكثر على مستوى عموم البلاد”.

وكشف انه “سيكون للمجموعة مركز مبيعات قريبا في بغداد لتقديم خدماتها للمواطنين دون ان يتجشموا عناء التعب والوصول الى المركز الرئيسي للمجموعة في أربيل”.

الى ذلك، قال صاحب سلسلة مشاريع “لالاف” في إقليم كوردستان، حاجي جولي، انهم يطمحون من خلال البورصة العقارية لتوسيع المشاريع والتي تصل حالياً في أربيل الى نحو 14 مشروعا وفي دهوك نحو ستة مشاريع.

وبين لوكالة شفق نيوز، “حالياً سوق العقارات في ازدهار جيد بخلاف المناطق الأخرى من العراق وهذا يعود الى الامن والاستقرار الذي يتمتع به إقليم كوردستان وأيضا التسهيلات التي تقدمها حكومة الإقليم للمشاريع الاستثمارية ونتمنى ان تعمل الحكومة على جذب المشاريع الأجنبية أيضا للبلاد”.

وكشف جولي عن “البدء بإطلاق مشروع سكني في أربيل قريبا يعتبر الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويضم وحدات سكنية من فلل وشقق ومراكز تجارية كبيرة”.

واردف بالقول “ضمن خططنا للعام الحالي 2022 تسليم خمسة مشاريع للمشترين بعد ان سلمنا في العام الماضي 2021 ثلاثة مشاريع للمواطنين”.

وأشار الى استفادة ذوي الدخل المحدود من مشاريعهم العقارية بعد ان اكملوا اكبر مشروع سكني تم بيعه ضمن اسقاط مريحة على مدى 10 أعوام.

وتم تخصيص مساحة الفي متر مربع لبورصة الاستثمار العقاري من قبل مجموعة MPC مع وضع مجسمات للمشاريع العقارية ولوحة الكترونية لعرض البيانات والخرائط حول المشاريع العقارية.