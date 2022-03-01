مارس 01, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني وقائد قوات التحالف يبحثان الأوضاع الميدانية ومحاربة الإرهاب في العراق وسوريا

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني وقائد قوات التحالف يبحثان الأوضاع الميدانية ومحاربة الإرهاب في العراق وسوريا

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، اليوم الثلاثاء ، مع قائد قوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال برينين ، الأوضاع الميدانية ومواجهة ارهابيي داعش في العراق وسوريا.

كما جرى خلال اللقاء ، التأكيد على التنسيق والعمل المشترك بين القوات العراقية وقوات بيشمركة كوردستان ، وخطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة.

وفي جانب آخر من الاجتماع ، جدد الوفد الضيف التأكيد على الصداقة والشراكة بين قوات البيشمركة وقوات التحالف.

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