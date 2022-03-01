الرئيس بارزاني وقائد قوات التحالف يبحثان الأوضاع الميدانية ومحاربة الإرهاب في العراق وسوريا

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، اليوم الثلاثاء ، مع قائد قوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال برينين ، الأوضاع الميدانية ومواجهة ارهابيي داعش في العراق وسوريا.

كما جرى خلال اللقاء ، التأكيد على التنسيق والعمل المشترك بين القوات العراقية وقوات بيشمركة كوردستان ، وخطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة.

وفي جانب آخر من الاجتماع ، جدد الوفد الضيف التأكيد على الصداقة والشراكة بين قوات البيشمركة وقوات التحالف.