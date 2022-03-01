وفد أميركي لنيجيرفان بارزاني: نواصل العمل مع العراق وإقليم كوردستان لهزيمة داعش

أكد المسؤول العسكري ومسؤول مكتب التعاون الأمني الأميركي في العراق، كيس فلبس، ان القوات الأميركية تواصل العمل المشترك مع شركائها في العراق واقليم كوردستان، مشيراً الى هزيمة داعش تمثل أولوية لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وحسب بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، فقد استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، 1 آذار 2022، المسؤول العسكري رفيع المستوى في أربيل.

وناقش الطرفان آخر المستجدات الأمنية في العراق ومواجهة تهديدات وخطر داعش، مؤكدين على أهمية التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي وخاصة في مناطق الفراغ الأمني.

وفي محور آخر من الاجتماع، تطرق نيجيرفان بارزاني مع المسؤول العسكري الأميركي إلى آخر خطوات عملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة، واتفق الجانبان على أهمية توحيد قوات البيشمركة واستمرار المساندة الأميركية لهذه العملية واستمرار توفير الأعداد والتدريب للبيشمركة.

وأشاد الوفد الأميركي بدور الرئيس نيجيرفان بارزاني في عملية إصلاح وتوحيد البيشمركة، مؤكداً أن مواجهة وهزيمة داعش تمثل أولوية لدى اميركا، وهم يواصلون العمل عن قرب مع شركائهم في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة لتحقيق ذلك، مبدين ارتياحهم للتعاون القائم بين البيشمركة والجيش العراقي.

علاقات أربيل وبغداد، خطر وتهديدات داعش في سوريا وأحوال مخيم الهول شمال شرق البلد، ومستجدات الحرب في أوكرانيا، شكلت محوراً آخر للاجتماع، الى جانب ملفات أخرى تحظى بالاهتمام المشترك للطرفين.