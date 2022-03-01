الشيخ علي يعلق على قرار سحب مرسوم العفو عن “تاجر المخدرات”: ما هذه المسخرة؟

علّق السياسي والنائب العراقي السابق فائق الشيخ علي، على قرار رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح بسحب المرسوم الجمهوري المتعلق بالعفو الخاص عن نجل محافظ النجف السابق المُدان بقضايا مخدرات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد.

وقال الشيخ علي في تدوينة على “تويتر”: “إذا صحَّ خبر سحب السيد رئيس الجمهورية لمرسوم (أو مرسومين جمهوريين) فهذه سابقة وكارثة رئاسية لم تحصل من قبل أبداً.”

وأضاف الشيخ علي “كما لن يكون لها أي أثر على صعيد واقعي، لأن المعفو عنه مطلق السراح وغير موجود بالبلد”.!

وختم بالقول “أثرها الوحيد هو الإساءة لمنصب الرئاسة للأسف. يا عمي عيب! ما هذه المسخرة؟”.

إذا صحَّ خبر سحب السيد رئيس الجمهورية لمرسوم (أو مرسومين جمهوريين) فهذه سابقة وكارثة رئاسية لم تحصل من قبل أبداً.

كما لن يكون لها أي أثر على صعيد واقعي، لأن المعفو عنه مطلق السراح وغير موجود بالبلد!

أثرها الوحيد هو الإساءة لمنصب الرئاسة للأسف.

يا عمي عيب!

ما هذه المسخرة؟#شني_هاي — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) February 28, 2022

وكان رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، قد قرر يوم امس الاثنين سحب قرار تم بموجبه إطلاق سراح تاجر مخدرات، بعد أن غادر البلاد.

وكان صالح قد أصدر عفواً خاصاً عن نجل محافظ النجف السابق جواد لؤي جواد «عمّا تبقى من محكوميته» الذي أُدين بالسجن المؤبد بقضية تجارة المخدرات.

وأثار القرار جدلاً واسعاً في البلاد، وتساءل كثيرون فيما لو كان الإفراج عن تاجر المخدرات قد تم بصفقة سياسية. ويمثل القرار صفعة قوية لبرهم صالح نظراً لكونه خطوة مخالفة للقوانين.

وذكرت مصادر مطلعة، أن تاجر المخدرات المدان لؤي جواد ومن معه قد غادروا البلاد بالفعل فور صدور العفو والإفراج عنهم.