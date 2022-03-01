مشعان الجبوري: جلسة البرلمان المقبلة ستكون للتصويت على اعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئيس

علق القيادي في تحالف “السيادة” مشعان الجبوري على قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بإعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وذكر الجبوري في تدوينة إنّ “المحكمة الاتحادية تقرر بحق مجلس النواب وليس رئاسته باعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف “عندما لا ينال احد المرشحين الاصوات الازمة للفوز بالمنصب مما يعني ان جلسة المجلس القادمة ستكون للتصويت على اعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب”.