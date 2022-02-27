فبراير 28, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الرئيس بارزاني وحركة ‹بابليون› يناقشان تطورات العملية السياسية في العراق

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
2 مشاهدات

الرئيس بارزاني وحركة ‹بابليون› يناقشان تطورات العملية السياسية في العراق 

الوفد الضيف ثمّن دور إقليم كوردستان في دعم المكونات

استقبل الزعيم الكوردي مسعود البارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدین قرب أربيل، وفدا من حركة بابلیون برئاسة ريان الكلداني .

ووفق بيان لمقر الرئيس بارزاني، فقد تم في اللقاء، مناقشة الوضع السياسي وآخر التطورات في العملية السياسية العراقية.

كما تم التأكيد على أهمية حماية الحقوق الدستورية للمكونات في العراق وعلی أهمیة التعاون والتقارب بينها.

وفي جانب آخر من اللقاء، أعرب الوفد الضيف عن تقديره لدور إقليم كوردستان في دعم المكونات الدينية والقومیة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi