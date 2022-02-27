الرئيس بارزاني وحركة ‹بابليون› يناقشان تطورات العملية السياسية في العراق

الوفد الضيف ثمّن دور إقليم كوردستان في دعم المكونات

استقبل الزعيم الكوردي مسعود البارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدین قرب أربيل، وفدا من حركة بابلیون برئاسة ريان الكلداني .

ووفق بيان لمقر الرئيس بارزاني، فقد تم في اللقاء، مناقشة الوضع السياسي وآخر التطورات في العملية السياسية العراقية.

كما تم التأكيد على أهمية حماية الحقوق الدستورية للمكونات في العراق وعلی أهمیة التعاون والتقارب بينها.

وفي جانب آخر من اللقاء، أعرب الوفد الضيف عن تقديره لدور إقليم كوردستان في دعم المكونات الدينية والقومیة.