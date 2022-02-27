مسرور بارزاني والأمين العام لحركة ‹بابليون› يتفقان على أهمية تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، الأمين العام لحركة ‹بابليون› ريان الكلداني والوفد المرافق له الذي ضم رئيس وأعضاء كتلة ‹بابليون› النيابية.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد جرى في اللقاء، بحث الوضع العام والعملية السياسية في العراق والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين العراقيين ويضمن الحقوق الدستورية لمختلف المكونات على أساس المشاركة والشراكة الحقيقية في الإدارة والحكم وصناعة القرار السياسي في العراق.