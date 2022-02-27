فبراير 28, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

وزيرة شؤون البرلمان في حكومة إقليم كوردستان : قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز غير دستوري

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
3 مشاهدات

وزيرة شؤون البرلمان في حكومة إقليم كوردستان : قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز غير دستوري

عقد وفد من حكومة إقليم كوردستان ورئاسة برلمان كوردستان ورؤساء الكتل النيابية وعدد من المستشارين القانونيين ، اليوم الاحد ، اجتماعاً في مبنى برلمان كوردستان ، بخصوص القرار الأخير من المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان وعضوة الوفد الحكومي المشارك في الاجتماع فالا فريد ، قالت للصحفيين : ” كحكومة إقليم كوردستان نؤكد ونشدد على ان قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان ليس مخالفاً للدستور العراقي ، وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن غير دستوري”.

وأشارت فريد ، الى ان المواد 110 و 11 و 112 من الدستور العراقي منح الحق لإقليم كوردستان في موضوع النفط والغاز ، مردفة ان ” حكومة إقليم كوردستان ستواصل مباحثاتها مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالمشاكل في موضوع النفط والغاز”.

وتابعت ، بالقول ان ” اجتماعات أخرى ستعقب اجتماع اليوم من اجل تقييم الجهات القانونية للموضوع”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi