حكومة الاقليم تخصص ميزانية لانتخابات برلمان كردستان

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، بتخصيص ميزانية لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم بموعدها المحدد.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاقليم، أنه استناداً للأمر الإقليمي رقم 33 في يوم 24 شباط/فبراير 2022 بما يتعلق في تحديد الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات لبرلمان كوردستان بدورته السادسة أصدر بارزاني امراً قرر فيه توصية ديوان رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات كافة والجهات ذات العلاقة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء من أجل توفير الميزانية وجميع المستلزمات الخاصة للعملية الانتخابية لكي يتسنى اجراؤها في موعدها المحدد”.

ووقعّ رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الخميس الماضي أمراً إقليمياً حدد فيه الأول من شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كردستان – العراق.