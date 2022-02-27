هوشيار زيباري: إصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات يظهر حاجة الرئيس لشهادة حسن سيرة

علّق عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري على المرسوم الجمهوري القاضي بالعفو عن المدان (جواد لؤي جواد)، مبيناً ان القرار يظهر حاجة رئيس الجمهورية برهم صالح الى “شهادة حسن سيرة وسلوك”.

وقال زيباري في منشور على موقع فيس بوك، عقب انتشار نسخة من المرسوم الجمهوري على المواقع الإلكترونية اليوم السبت (26 شباط 2022)، إن “قرار السيد رئيس جمهورية العراق بإصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات محكوم بأوامر قضائية، يظهر جلياً للقاصي والداني بإن الرئيس بحاجة الى شهادة حسن سيرة وسلوك من قضائنا المستقل”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية موجهة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية العراقية، بتاريخ 5 كانون الثاني 2022، تنص على موافقة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على شمول المدانين، كل من (جواد لؤي جواد، محمد علي فاضل محمد، ومحمد مصطفى جابر الهاشم) بالعفو الخاص، داعية رئاسة الجمهورية الى اتخاذ ما يلزم بشأن إصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص عن المدانين المذكورين آنفاً “ما لم يكونوا محكومين عن قضايا اخرى”.

كما تم نشر نسخة من المرسوم الجمهوري رقم 2 الخاص بقرار العفو، صادر عن رئيس الجمهورية برهم صالح، ونص على انه “يعفى المحكوم (جواد لؤي جواد) عما تبقّى من مدة محكوميته في الحكم الصادر عن محكمة جنايات الكرخ في الدعوى المرقمة (283/ج/2018)”.

واوضحت رئاسة الجمهورية في بيان ان “المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة الى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 /3 /106 /42 /61) في 5/كانون الثاني/2022) حيث تصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لإحكام المادة (73 / اولا) من الدستور.

واضافت ان رئيس الجمهورية برهم صالح “وجه بأجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوليات إصدار المرسوم، وسيتم معالجة اي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق الى الرأي العام في أسرع وقت”، مردفة بان “رئيس الجمهورية لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات، وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته”.

(جواد لؤي جواد) وهو نجل محافظ النجف السابق لؤي جواد، القي القبض عليه حكم عليه بالسجن بعد ثبوت تورطه بتجارة بالمخدرات.

وفي وقت سابق، علّق العضو في تحالف السيادة مشعان الجبوري ان “مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس صالح عن تاجر المخدرات نجل محافظ النجف يظهر الحظيظ الذي وصلته الدولة”.