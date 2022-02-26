البرلمان العراقي يمنح رئاسة 3 من لجانه للديمقراطي الكوردستاني

منح البرلمان العراقي رئاسة ثلاثاً من لجانه البرلمانية لكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيما قدمت الكتلة السير الذاتية لأعضائها لرئاسة البرلمان، لتولي هذه المهام.

د. فيان صبري، رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي قالت لـ (باسنيوز): «يوم الاثنين 28 شباط / فبراير 2022 سيتم حسم موضوع اللجان في البرلمان العراقي».

مضيفة «كتلة الديمقراطي الكوردستاني قدمت أسماء والسير الذاتية لأعضائها لرئاسة البرلمان، لتولي المهام في هذه اللجان».

من جانبه قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني شيروان دوبرداني لـ (باسنيوز): «ستتولى كتلة الديمقراطي الكوردستاني رئاسة 3 لجان، واحدة أو إثنتان منها لجان سيادية، وسيتم اختيار أشخاص من الخبراء والمختصين لهذه المهام».