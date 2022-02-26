فبراير 26, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أربيل.. الكشف عن حجم المشاريع التي ستنفذ هذا العام ومجالات الاولوية

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فى :أخبار عــامة
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نائب محافظ العاصمة أربيل يكشف حجم المشاريع التي ستنفذ هذا العام ومجالات الاولوية

أفاد نائب محافظ العاصمة أربيل المهندس مسعود كارةش ، اليوم السبت ، عن حصول الموافقة على 132 مشروعاً في العاصمة بكلفة 90 مليار دينار ، موضحاً ان هذه المشاريع تشمل الطرق ، التبليط ، الكهرباء ، الماء والمجاري ، وعدد من القطاعات الخدمية الأخرى.

نائب محافظ العاصمة ، أضاف في حديث لـ(باسنيوز) ان توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان تقضي بإعطاء الأولوية في انجاز المشاريع للاحياء والمناطق التي يسكنها مواطنون من ذوي الدخل المحدود ، مشدداً على ان هدف إدارة المحافظة هو الشروع بتنفيذ هذه المشاريع مطلع ابريل/ نيسان المقبل.

وأشار المهندس كارةش ، الى ان العام الماضي كان قد شهد تخصيص 28 مليار دينار لـ 130 مشروعاً.

كما أوضح نائب المحافظ ، بالقول انهم في إدارة المحافظة حاولوا إيجاد توازن بين زيادة اعداد السكان ومشاريع الإسكان والمشاريع الخدمية .

مردفاً ، اذا توفر التمويل اللازم فإننا نحتاج سنوياً الى مبالغ كبيرة لانجاز المشاريع في العاصمة أربيل ، خاصة وانه منذ العام 2014 والحرب مع داعش وقطع حصة إقليم كوردستان من الميزانية من قبل بغداد والازمة المالية التي واجهت الإقليم اثرت كثيراً على ملف انجاز المشاريع .

وتابع ، العام الماضي تم تخصيص 28 مليار دينار لنا من مبالغ تنمية المحافظات ، هذا العام ارتفع المبلغ الى 62 مليار ، لافتاً الى انه في أعوام 2011 ــ 2013 كان يتم تخصيص 400 مليار دينار للعاصمة أربيل . منوهاً الى انه لولا قلة التمويل التي يفرض علينا إعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية ، لكُنّا بحاجة الى مشاريع أخرى تدخل في قطاع البنية التحتية كالمدارس والابنية الحكومية على سبيل المثال.

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