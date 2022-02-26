أربيل.. الكشف عن حجم المشاريع التي ستنفذ هذا العام ومجالات الاولوية

نائب محافظ العاصمة أربيل يكشف حجم المشاريع التي ستنفذ هذا العام ومجالات الاولوية

أفاد نائب محافظ العاصمة أربيل المهندس مسعود كارةش ، اليوم السبت ، عن حصول الموافقة على 132 مشروعاً في العاصمة بكلفة 90 مليار دينار ، موضحاً ان هذه المشاريع تشمل الطرق ، التبليط ، الكهرباء ، الماء والمجاري ، وعدد من القطاعات الخدمية الأخرى.

نائب محافظ العاصمة ، أضاف في حديث لـ(باسنيوز) ان توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان تقضي بإعطاء الأولوية في انجاز المشاريع للاحياء والمناطق التي يسكنها مواطنون من ذوي الدخل المحدود ، مشدداً على ان هدف إدارة المحافظة هو الشروع بتنفيذ هذه المشاريع مطلع ابريل/ نيسان المقبل.

وأشار المهندس كارةش ، الى ان العام الماضي كان قد شهد تخصيص 28 مليار دينار لـ 130 مشروعاً.

كما أوضح نائب المحافظ ، بالقول انهم في إدارة المحافظة حاولوا إيجاد توازن بين زيادة اعداد السكان ومشاريع الإسكان والمشاريع الخدمية .

مردفاً ، اذا توفر التمويل اللازم فإننا نحتاج سنوياً الى مبالغ كبيرة لانجاز المشاريع في العاصمة أربيل ، خاصة وانه منذ العام 2014 والحرب مع داعش وقطع حصة إقليم كوردستان من الميزانية من قبل بغداد والازمة المالية التي واجهت الإقليم اثرت كثيراً على ملف انجاز المشاريع .

وتابع ، العام الماضي تم تخصيص 28 مليار دينار لنا من مبالغ تنمية المحافظات ، هذا العام ارتفع المبلغ الى 62 مليار ، لافتاً الى انه في أعوام 2011 ــ 2013 كان يتم تخصيص 400 مليار دينار للعاصمة أربيل . منوهاً الى انه لولا قلة التمويل التي يفرض علينا إعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية ، لكُنّا بحاجة الى مشاريع أخرى تدخل في قطاع البنية التحتية كالمدارس والابنية الحكومية على سبيل المثال.