رئاسة إقليم كوردستان تحدد موعد انتخابات برلمان كوردستان

اصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الخميس ، المرسوم الإقليمي الخاص بتحديد موعد اجراء انتخابات برلمان كوردستان .

وجاء في المرسوم الإقليمي ، انه وفق القانون رقم واحد لعام 2005 ، قانون رئاسة إقليم كوردستان المعدل ، تم تحديد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول موعداً لإجراء الدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان .

وبموجب المرسوم ، يجب على الأطراف المعنية ، البرلمان وحكومة إقليم كوردستان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء ، البدء بالإجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.