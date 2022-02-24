فبراير 24, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئاسة إقليم كوردستان تحدد موعد انتخابات برلمان كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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رئاسة إقليم كوردستان تحدد موعد انتخابات برلمان كوردستان

اصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الخميس ، المرسوم الإقليمي الخاص بتحديد موعد اجراء انتخابات برلمان كوردستان .

وجاء في المرسوم الإقليمي ، انه وفق القانون رقم واحد لعام 2005 ، قانون رئاسة إقليم كوردستان المعدل ، تم تحديد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول موعداً لإجراء الدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان .

وبموجب المرسوم ، يجب على الأطراف المعنية ، البرلمان وحكومة إقليم كوردستان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء ، البدء بالإجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.

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