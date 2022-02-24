دواجن كوردستان تتهم ‘قوات عراقية’ بمنع وصول منتجاتها الى وسط وجنوب العراق

كشف رئيس جمعية مربي الدواجن في اقليم كوردستان ناظم عبدالله، اليوم الخميس، عن قيام قوات عسكرية وبحجج مختلفة بمنع تسويق الدواجن الى مناطق وسط وجنوب العراق. مطالبا الحكومة العراقية والجهات ذات العلاقة بالتدخل لحل هذه المشكلة.

وعبر عبدالله في بيان عن حزنه ازاء “قيام قوات عسكرية عراقية – لم يسميها- بمنع وصول الدواجن المنتجة من الاقليم الى مناطق وسط وجنوب البلاد”، داعيا وزير الزراعة الاتحادي ولجنة الزراعة البرلمانية لحل هذه المشكلة والضغط على القوات العسكرية التي تعرقل وصول منتجاتهم.

وتابع، ان “مثل هذه الاجراءات مخالفة صريحة لوحدة العراق وخطر كبير على اقتصاد البلد، لان الاقتصاد العراقي لا يمكن تجزئته الى مناطق مختلفة والدولة تملك عملة واحدة وليس من المنطق عزل تطور الاقتصاد في كوردستان عن باقي مناطق العراق الاخرى.