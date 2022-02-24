الآسايش تضبط جهازاً لكشف الآثار والكنوز في محافظة السليمانية

أفادت مديرية الآسايش في منطقة شهرزور يوم الخميس بضبط جهاز لكشف الاثار والكنوز.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه ضمن إطار العمليات التي تنفذها قواتها والبحث والتحري عن المشتبه بهم لحماية لحماية المناطق الأثرية في حدود المنطقة فقد تم ضبط جهاز بكشف الآثار في منطقة اثرية.

واشار البيان إلى أن الجهاز من النوع المطّور ويتم استخدامه لغرض كشف الاثار، مؤكدا ان قوات الأمن (الآسايش) شرعت بالتحقيق للعثور على المتهم باقتناء الجهاز لإحالته إلى القانون.