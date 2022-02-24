الصدر: ضغوطات حزبية وطائفية على القضاء بملفات الفساد

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عدم السماح بنقض هيبة القضاء والدولة، فيما أشاد بجهود الحكومة في ملاحقة المتهمين بالفساد والعنف.

وقال الصدر في تغريدة: “حسب ما وصلتني من معلومات دقيقة، أن هنالك ضغوطات حزبية وطائفية على القضاء العراقي بخصوص بعض ملفات الفساد او ملفات بعض المتهمين بالعنف واستهداف هيبة الدولة ومقراتها الخاصة والحيوية”.

وأضاف: “فإننا نشدد على هيبة الدولة بل وهيبة القضاء واستقلاله وعدم تسييسه من خلال تلك الضغوطات المقيتة التي يحاولون من خلالها تبرئة بعض منتسبيهم”، مضيفا: “كما نشيد بدور الحكومة في ملاحقة والقبض على بعض المتهمين بالفساد والعنف، ونطالبهم بالمزيد من الحزم والقوة ونحن على اتم الاستعداد للتعاون معهم من خلال البرلمان والكتلة الاكبر والتحالف الاكبر”.

واختتم الصدر بالقول، “ولن نسمح بنقض هيبة القضاء والدولة ولن نقف مكتوفي الايدي فهيبة العراق فوق كل انتماء”.