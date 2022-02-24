العراق يحقق ايرادات نفطية باكثر من 83 مليار دولار خلال عام

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن الايرادات المالية للصادرات النفطية خلال الشهر الماضي تجاوزت 8 مليارات دولار، فيما أوضحت قيمة الصادرات طوال عام كامل.

وقالت الوزارة في بيان، إن “الإيرادات المالية لشهر كانون الثاني الماضي بلغت (8) مليارات و(322) مليونا و(679) الف دولار، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)”، مشيرة الى أن “مجموع الصادرات النفطية بلغ (99) مليوناً و(286) الفا و(78) برميلا”.

ولفت البيان الى أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (96) مليونا و(430) الفا و (596) برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت مليونين و(545) الفا و(656) برميلا، بمعدل سعر برميل بلغ (83,825) دولارا”.

ولفتت إلى أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية من مختلف الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

وأكدت الوزارة في الوقت نفسه أن مجموع الإيرادات المتحققة من الصادرات النفطية للفترة من كانون الثاني 2021 ولغاية نهاية كانون الثاني 2022 الماضي بلغت (83) مليارا و(973) مليونا و(290) الف دولار.