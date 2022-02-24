فبراير 24, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

(بالصورة) اقرأ رسالة الوداع التي تركها .. انتحار مواطن على جسر العتيق في مدينة الموصل

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فى :أخبار عــامة
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(بالصورة) اقرأ رسالة الوداع التي تركها .. انتحار مواطن على جسر العتيق في مدينة الموصل

أقدم مواطن أربعيني من مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) اليوم الخميس ، على الانتحار على جسر “العتيق” في المدينة.

مصدر في الشرطة النهرية ، قال أن” المواطن اقدم على الانتحار وعثرت الشرطة النهرية على جثته .

مبينا ان ” الشرطة سلمت جثة الضحية للطب العدلي بعدما عثرت على مستمسكاته الرسمية” .

ونشرت مواقع للتواصل الاجتماعي ، رسالة تركها الضحية على قصاصة ورق قبل انتحارة ، كتب فيها ” اني الشايب خالد سالم علي من سكنة رجم حديد الوداع أيها المجتمع”.

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