فبراير 22, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مشعان الجبوري: اجتماع الصدر وبارزاني لن يعقد هذا الأسبوع

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فى :أخبار عــامة
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مشعان الجبوري: اجتماع الصدر وبارزاني لن يعقد هذا الأسبوع

نفى النائب عن كتلة “السيادة” مشعان الجبوري، المعلومات المتداولة عن موعد اجتماع “التحالف الثلاثي” الذي دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الجبوري في تعليق عبر تويتر، “لن يعقد اجتماع في أربيل هذا الأسبوع لأطراف التحالف الثلاثي، التيار – السيادة – الديمقراطي الكردستاني، كما تدعي بعض وسائل الإعلام”.

وسبق أنّ قالت وسائل اعلامية عراقية إنّ الاجتماع سيجري هذا الأسبوع في أربيل، استجابة للدعوة التي أطلقها الصدر للتفاهم حول أزمة الرئاسة وتشكيل الحكومة.

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