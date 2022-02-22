الديمقراطي الكوردستاني مع اجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها

قال مسؤول القسم القانوني في مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، الیوم الپلاپاء ” انهم مع اجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد، مشيراً الى اطلاعهم رئاسة إقليم كوردستان على وجهة نظرهم بهذا الصدد.

هاوار محمد ، قال لـ(باسنيوز) : ” ابلغنا رئاسة إقليم كوردستان بوجهة نظرنا الرسمية ومساندتنا اجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان في موعدها المحدد”.

ومن المقرر ان تجري انتخابات برلمان كوردستان في سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

هاوار محمد ، أضاف بالقول ان ” الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد إعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء فی اقلیم كوردستان على أساس عدد مقاعد البرلمان “.

مردفاً ” اننا مع ان يكون إقليم كوردستان دائرة انتخابية واحدة”.

تجدر الإشارة الى ان للحزب الديمقراطي الكوردستاني الأغلبية في برلمان كوردستان بـ 45 مقعداً من مجموع 211 “.