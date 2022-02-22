أربيل.. وفاة مواطن توجد 1200 سيارة مسجلة باسمه

توفي مواطن في أربيل توجد 1200 سيارة مسجلة باسمه، وتلافياً للمشاكل القانونية المترتبة عن حالات مماثلة، تدعو مديرية مرور أربيل إلى تحويل ملكية السيارات حال ابتياعها.

صرح المتحدث باسم مديرية مرور أربيل، العقيد فاضل حاجي، اليوم الثلاثاء (22 شباط 2022) لشبكة رووداو الإعلامية بأن المواطن المسجلة 1200 سيارة باسمه توفي منذ أكثر من عام، وقد سجل تلك السيارات باسمه بصورة قانونية.

وأضاف العقيد حاجي أن “بإمكان أي مواطن أن يسجل أي عدد يشاء من السيارات باسمه، حتى لو كانت مليون سيارة، فقانون المرور يسمح بهذا”.

وبيّن المتحدث باسم مديرية مرور أربيل أن الذين يسجلون باسمهم سيارات كثيرة، هم في الغالب من العاملين في معارض تجارة السيارات “وكلما كان عدد السيارات المسجلة باسم الشخص أكبر، كلما زادت الضريبة التي عليه أن يدفعها، لهذا يتلافى مالكو معارض السيارات ذلك ويسجلون سياراتهم في أحيان كثيرة باسم شخص آخر لقاء دفع مبلغ من المال لذلك الشخص”.

بشأن مصير السيارات المسجلة بأسماء متوفين وهي مملوكة لأشخاص آخرين، قال العقيد حاجي: “لا يتم تجديد السنوية لهم (مالكي السيارات المذكورة)، ولا يتم تسجيل السيارة باسمهم إلا في حال تنازل ورثة الشخص المتوفى عن ملكية السيارة لهم، وإن كان بين الورثة قاصرون، فعليهم أن ينتظروا لحين إكمال القاصرين 18 سنة من العمر”.

وأشار المتحدث باسم مديرية مرور أربيل إلى أن العقود الإلكترونية تحل جزءاً من هذه المشاكل من خلال إجبارها المشتري على تحويل ملكية السيارة خلال شهرين من تاريخ شرائها.

وقدم العقيد حاجي المزيد من التوضيح بخصوص العقود الإلكترونية، قائلاً: “في العقود الإلكترونية يجب أن يكون الشخص المسجلة باسمه السيارة حاضراً عند تسجيلها إضافة إلى وجود العقد، وفي حال كونه متوفى يجب حضور ورثته، وما يميز هذه العقود عن العقود السابقة هو كونها أكثر قانونية ومعتمدة لدى المحاكم”.