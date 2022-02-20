الرئيس بارزاني والشابندر يبحثان التحديات التي تعترض الخطوات الدستورية في العراق

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، مع الشخصیة السیاسیة العراقیة عزت الشابندر، التحديات التي تعترض الخطوات الدستورية بعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.

واستقبل الرئيس بارزاني، اليوم، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، الشخصیة السیاسیة العراقیة عزت الشابندر.

ووفق بيان صادر عن مقر الزعيم الكوردي، فقد جرى خلال اللقاء، تبادل الآراء بشأن العملية السياسية في العراق والتحديات التي تعترض الخطوات الدستورية بعد عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.