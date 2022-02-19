وفد الكونغرس بعد لقائه مع نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني: علاقاتنا ستبقى قوية

أكد وفد من الكونغرس الأميركي، بعد لقائه مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني أهمية بقاء العلاقات قوية.



اليوم 19 شباط 2022، اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردسان مسرور بارزاني مع وفد عالي المستوى من اعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة ليندسي كراهام، على هامش مشاركتهم في مؤتمر ميونخ للأمن.

وبحث الأطراف آخر تطورات الأوضاع السياسية في العراق، المساعي لتشكيل حكومة جديدة، وتطوير العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد وفد أعضاء الكونغرس الأميركي ان الكونغرس ينظر باهتمام لإقليم كوردستان، مشيداً بالعلاقات القوية بين الطرفين.

كما أكد الوفد على ضرورة الحفاظ على العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان وتطويرها، آخذين جميع التحدّيات التي تواجه المنطقة بعين الاعتبار.

من جانبهما، اعرب رئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة اقليم كوردستان عن شكرهما للولايات المتحدة الأميركية على استمرارها بتقديم الدعم والمساعدة الى اقليم كوردستان، لافتين الى اهمية استمرار الدعم من اجل القضاء على داعش بشكل نهائي.

وتطرق الأطراف خلال الاجتماع الى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا حول قانون نفط وغاز اقليم كوردستان، وانه لن يخدم استقرار الأوضاع في العراق، ولن يؤدي الى حلّ المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والمركز.

ويصادف اليوم السبت 19 شباط 2022 اليوم الثاني من مؤتمر ميونيخ للأمن بمشاركة 35 رئيساً ونحو 100 وزير خارجية ودفاع، واجتمع رئيس اقليم كوردستان خلال مشاركته في المؤتمر الدولي مع عدد من قادة ومسؤولي دول العالم والمنطقة.