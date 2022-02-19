فبراير 19, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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نيجيرفان بارزاني: تطبيق اتفاقية شنگال سيكون فرصة لتوطيد الاستقرار وعودة الإيزيديين إلى ديارهم

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فى :أخبار عــامة, شؤون ايزيدية
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نيجيرفان بارزاني: تطبيق اتفاقية شنگال سيكون فرصة لتوطيد الاستقرار وعودة الإيزيديين إلى ديارهم

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، مع المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نيلس شميد، الأوضاع السياسية في العراق ومسألة الهجرة وأوضاع المهاجرين على الحدود البيلاروسية، وتهديدات داعش وتمديد تفويض القوات الألمانية في العراق.

وشكر وأعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره لألمانيا والدول الأوروبية الصديقة على تعاونها في مسألة المهاجرين وتمديد تفويض القوات الألمانية في العراق.

وعن أحوال النازحين الإيزديين، أكد رئيس الإقليم أن تنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في شنگال (سنجار) سيكون فرصة جيدة لاستتباب الاستقرار وعودة الأهالي الإيزديين إلى ديارهم.

وبحث الجانبان مسألة تعزيز الديمقراطية وبناء المؤسسات وتنميتها في العراق وإقليم كوردستان، واتفقا على أن ألمانيا والدول الصديقة قادرة على تقديم العون والمساعدة في هذا السياق.

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