بينهم 54 وزيراً .. النزاهة العراقية : أكثر من 11 ألف متهم بالفساد في 2021

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور 632 حكماً بالإدانة بحق متهمين خلال العام الماضي.

وذكرت الهيئة في بيان طالعته، أنها “عملت على (18964) قضيَّـة جزائيَّة خلال العام الماضي”.

مضيفةً أن “عدد المُتَّهمين في تلك القضايا بلغ (11605) مُتَّهمين، وُجِّهَت إليهم (15290) تهمة، بينهم (54) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت إليهم (101) تهمة، و(422) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم (712) تهمةً”.

وأشار البيان، إلى “صدور (632) حكماً بالإدانة، من بينها حكمٌ واحدٌ بحقِّ وزير، و(42) حكماً بحقِّ (23) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم”.

وأوضحت الهيئة، بحسب البيان، أنها “عملت على (224) قراراً قضائياً غيابياً لتسلُّم المُدانين والمُتَّهمين الهاربين المطلوبين للقضاء خلال عام 2021″، مُشيرةً الى أنها “فتحت (116) ملف تسلُّمٍ للمُتَّهمين والمُدانين الهاربين؛ لثبوت مُغادرتهم العراق، بينهم (6) وزراء ومن بدرجتهم، و(79) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُدراء العامِّين”.

وتابعت الهيئة، “نـظَّمت (257) مـلفّاً لاستـرداد الأموال المُهـرَّبـة، منها (4) ملفَّات مُتعلّقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و(58) ملفاً بحقّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُدراء العامِّين”.