طقس العراق: توقعات بارتفاع درجات الحرارة بهذه المناطق في الايام المقبلة

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وذكر بيان للهيئة، ان “طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا وغائما جزئيا في أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحوا مع بعض القطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحوا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق”.

وأضاف البيان، أن “طقس يوم الخميس سيكون صحوا يتحول تدريجيا الى غائم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد”، لافتا الى ان “طقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

وأوضح، أن “طقس يوم السبت المقبل سيكون غائما جزئيا بجميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلا عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.