تحذير للعراقيين من تسريب بياناتهم الشخصية.. ما قصة ‘النفايات الرقمية’؟

حذر مركز الاعلام الرقمي، اليوم الثلاثاء، من تسريب ملايين البيانات الشخصية للعراقيين بسبب “النفايات الرقمية”.

المركز ذكر في بيان، انه “يدعو الى تبني برنامج حكومي ياخذ على عاتقه تطبيق معايير محددة للتعامل مع النفايات الرقمية في المؤسسات الحكومية العراقية لما تمثله هذه النفايات من خطر قد تستغله بعض الجهات لاختراق خصوصية المواطنين او الحاق الضرر بالمؤسسات نفسها”.

وأوضح المركز، ان “اجهزة الكمبيوتر في المؤسسات الحكومية تحوي في الغالب معلومات مهمة وحساسة، ونتيجة التحديث والتطوير المستمر قد يجري استبدالها والتعامل مع القديمة على انها نفايات عادية يجري التخلص منها دون ان تخضع لعمليات خاصة تضمن عدم استرجاع المعلومات المخزونة في حال تم الاستيلاء عليها من قبل الآخرين”.

وأشار إلى انه “حتى في حال تم حذف البيانات بالطرق المعتادة فانه يمكن للعديد من الجهات استرجاع المعلومات الموجودة ضمن الاقراص الصلبة وبالتالي استغلالها بصورة او اخرى لتحقيق مكاسب معينة، حتى لو كانت هذه الاقراص تالفة او مدمرة”.

ونقل المركز عن الباحث في المجال الرقمي فاضل الدوخي، قوله ان “هناك خطر اخر يتمثل في المعلومات التي يقدمها المواطنون عبر الاستمارات الالكترونية التي تطلقها المؤسسات الحكومية بين الحين والآخر”؛ مبينا ان “حفظ هذه البيانات على سيرفرات بعيدة داخل او خارج العراق تمكن الآخرين في احيان كثيرة وبطرق متعددة من امكانية استرجاعها واستغلالها في عمليات التزوير وانتحال الشخصية”.

ودعا المركز في ختام بيانه “الجهات المختصة في الحكومة العراقية الى ان تضع ضوابط ومعايير محددة للتعامل مع الاجهزة الالكترونية القديمة التي تستغني عنها المؤسسات الحكومية، فضلا عن تحديد آليات استقبال بيانات المواطنين عبر الاستمارات الالكترونية وغيرها من الطرق الرقمية بما يضمن حماية أمن المواطنين وخصوصيتهم الرقمية”.