رئيس حكومة إقليم كوردستان يبدأ زيارة رسمية إلى دولة قطر

يبدأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم غد الثلاثاء 15 شباط (فبراير) 2022، زيارة رسمية إلى دولة قطر على رأس وفد حكومي.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحسب بيان لمكتب بارزاني.

وسيجري رئيس الحكومة سلسلة اجتماعات مع أمير دولة قطر وعدد من كبار المسؤولين القطريين.

وتهدف الزيارة إلى إجراء مباحثات مكثفة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والطاقة والزراعة.