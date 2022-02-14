كورونا كوردستان.. انخفاض في الوفيات وارتفاع ملحوظ بحالات الشفاء

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن اكتساب 1538 مصابا بفيروس كورونا الشفاء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى انخفاض عدد الوفيات إلى أربع حالات في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة بشأن آخر احصاءاتها حول فيروس كورونا المستجد COVID19، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 6815 فحصا أظهرت اصابة 1203 اشخاص في جميع المناطق.

واشار البيان الى ان 1538 مصابا اكتسبوا الشفاء من الفيروس خلال الفترة ذاتها، فيما تأكد وفاة أربعة مصابين فقط في جميع محافظات الاقليم.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ21 ألفاً و871 مصاباً خرجوا جميعا بعد تلقي العلاج اللازم والتأكد من خلوهم من الفيروس.

واكد ان مختبرات الوزارة اجرت ما مجموعه ثلاثة ملايين و917 ألفاً و839 فحصا اظهرت اصابة 422 ألفاً و918 شخصا في جميع مناطق الاقليم.

وختم البيان بأن الفترة نفسها شهدت شفاء 400 ألفاً و993 مصابا ، فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات خلال الفترة الماضية 7304 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.