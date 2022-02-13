وكيل وزارة التخطيط : حكومة إقليم كوردستان وافقت على 714 مشروعاً بكلفة 965 مليار دينار

كشف وكيل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان زاگروس فتاح ، ان العام الماضي 2021 ، شهد صرف نحو 350 مليار دينار من قبل الوزارة وإدارات المحافظات في المشاريع الخدمية ، مشيراً الى ان حكومة الإقليم لاتهتم فقط بالموازنة التشغيلية وتوفير الرواتب بل بإيصال الخدمات وعدم السماح بتوقف عجلة الاعمار والتنمية.

زاگروس فەتاح ، قال لـ(باسنيوز) ان الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم وخلال العامين الماضيين ، وعلى الرغم من الازمة الاقتصادية والمالية التي واجهت الإقليم بسبب تفشي كورونا وانهيار أسعار النفط تمكنت من انجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية في القطاعات المختلفة . موضحاً ” خلال مدة تولي الكابينة الحكومية الحالية تمت الموافقة على 714 مشروعاً خُصص لها 965 مليار دينار وتم صرف اكثر من 632 ملياراً من هذا المبلغ لهذه المشاريع”.

وتابع ، بالقول ” هذه المشاريع توزعت على محافظات الإقليم الأربعة ، أربيل 267 مليار دينار لـ 124 مشروعاً، دهوك 152 مليار لـ 85 مشروعاً ، السليمانية 200 مليار لـ 125 مشروعاً ،حلبجة 14 ملياراً لـ 23 مشروعاً” ، لافتاً الى ان ” هذه المشاريع شملت قطاعات الطرق ، البلديات ، الكهرباء ، الصوامع (السايلوهات) ، التربية ، الإسكان ، والسدود”.

وكيل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان زاگروس فتاح ، أشار الى ان ” حكومة إقليم كوردستان نجحت في تقليص المصاريف التشغيلية كما خطت خطوات جيدة في مجال زيادة الإيرادات والقضاء على التهريب وإيقاف هدر المال العام ، ماسمح بتوفير الرواتب وإنجاز المشاريع”.

وتابع ” في وزارة التخطيط اعددنا مسودة مشروع قانون بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب في وزارة الاقتصاد والمالية لإعادة تنظيم نظام الضرائب الذي يحتاج الى تعديلات على أساس الربح والحداثة وتوفير عدالة اكثر في الجباية”.

زاگروس فتاح ، لفت الى ان ” حكومة الإقليم تولي اهتماماً كبيراً للقطاع الخاص في مجال المشاركة والتعاون مع الحكومة في إعمار وتنمية مشاريع البنية التحتية في إقليم كوردستان ولإيصال افضل الخدمات للمواطنين كما يؤثر ايجاباً على توفير فرص عمل إضافية وتحريك عجلة الاقتصاد “.

مردفاً ” بناءً على توجيهات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني قامت وزارة التخطيط أواخر 2020 وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بإعداد التعليمات والمستلزمات الخاصة بالتعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ويمكن للوزارات المعنية الاستفادة منها”.