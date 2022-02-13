وزارة كوردستانية توفر فرص عمل لأكثر من 18 ألف عامل

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في إقليم كوردستان، يوم الأحد، توفيرها فرص عمل لأكثر من 18 الف عامل في الإقليم، مشيرة إلى أنهم سينالون حقوقهم التقاعدية في المستقبل.

وقالت وكيل الوزارة زكية صالح في تصريح للصحفيين اليوم، إن الوزارة تبذل الجهود لتوفير فرص العمل لأكثر من هذا العدد.

وأردفت بالقول إن جزءاً من المواطنين يشعرون بأن العاملين في القطاع العام لن ينالوا حقوقا تقاعدية في المستقبل، ولكن على العكس إذا كانوا يوفرون ضماناً إجتماعياً جيداً فإنهم يمكنهم الحصول على التقاعد في المستقبل.

وأضافت صالح أن الوزارة بصدد تنظيم الإجراءات كافة بقانون خاصة تلك المشاكل المتعلقة بالضمان الاجتماعي لغرض معالجتها.

ويعاني إقليم كوردستان مثل باقي أجزاء العراق من ترهل وظيفي كبير في الدوائر والمؤسسات الحكومية مما أثقل كاهل الموازنة المالية النسوية وذهاب معظمها إلى الميزانية التشغيلية لصرف الرواتب للعاملين في القطاع العام.

ومنذ الأزمة المالية التي تعرضت لها الإقليم بقطع حصة كوردستان من الموازنة المالية من قبل الحكومة الاتحادية، وقدوم أكثر من مليوني نازح ولاجئ بسبب اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق وسوريا تشجع حكومة الإقليم على الانخراط بالعمل في القطاع الخاص، وتعمل على تنويع مصادر الدخل وتقديم التسهيلات لمشاريع الإستثمار.