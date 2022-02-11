حكومة الإقليم تشارك في اجتماعات الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة تقرير عن العراق

من المقرر ان تعقد يومي 14 و15 شباط الحالي اجتماعات مناقشة تقرير جمهورية العراق الثاني الخاص للميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة وفد من حکومة اقليم كردستان.

ويشارك في الاجتماعات المذكورة ممثلون من حكومة اقليم كورستان ضمن وفد الحكومة الاتحادية العراقية وذلك لطرح الرؤيا و الخطوات التي قامت بها حكومة الاقليم في مجال الالتزام بمبادئ حقوق الانسان و التقدم لحاصل في الاقليم على هذا الصعيد في السنوات السابقة.

وحول دور الاقليم في مثل هذ الاجتماعات صرح ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم: في السنوات الماضیة شاركت حكومة الاقليم ضمن اللجنة الوطنية لكتابة التقاير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم اليها العراق و الرد على الملاحظات التي ترد بشانها في الحكومة الاتحادية على الصعيدين العربي و الدولي في المناقشات المتعلقة بحقوق الانسان.

عن اهمية مشاركة الاقليم في اجتماعات مناقشة تقرير جمهورية العراق الثاني الخاص باللجنة العربية للميثاق العربي لحقوق الانسان التابعة لجامعة الدول العربي، قال منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم: تكمن اهمية هذه المشاركة بانها تتعلق بالتزامات حكومة الاقليم بالمبادئ الخاص للميثاق العربي بحقوق الانسان، لان حكومة الاقليم خطت خطوات مثمرة في هذا الجانب و منها اعداد خطة اقليم كوردستان لحقوق الانسان التي اعدت بدعم من الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم بمشاركة جميع مؤسسات الاقليم اضافة الی وكالات الامم المتحدة و منظمات المجتمع المدني.

وتابع زيباري بالقول إن خطة اقليم كوردستان لحقوق الانسان تعتبر آلية جديدة لحكومة الاقليم في السنوات الخمسة القادمة لتنفيذ الالتزامات و التوصيات الدولية التي توجه لحكومة الاقليم من قبل مجلس حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة و الميثاق العربي لحقوق الانسان التابع لجامعة الدول العربية و المنظمات و الهيئات الدولية الاخرى المعنية بحقوق الانسان.