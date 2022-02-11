فبراير 11, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أربيل تحذر من دواء مزيف (صورتان)

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فى :أخبار عــامة
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أربيل تحذر من دواء مزيف (صورتان)

حذر نبز عبد الحميد قائممقام محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة السكان من عقار طبي مزيف دخل إلى أربيل من محافظة السليمانية تحت عنوان دواء لعلاج مرض السكري.

وقال عبد الحميد في بيان اليوم، إن 500 علبة من العقار المزيف على زعم أنه يُستخدم في علاج مرض السكري قد وصلت من السليمانية إلى اربيل، مشيراً إلى مصادرة فرق البلدية والقائممقامية هذا النوع من العقار.

و المتهم بإدخال هذا العقار ومن أجل تضليل السكان قام باستنساخ علامة مزيفة لوزارة الصحة، ولذلك ستتم محاكمته وينال العقوبة، وفقا للبيان.

كما حذر قائممقام اربيل السكان بالقول “لا تشتروا الدواء المشكوك فيه من أي شخص كان، وابلغوا الجهات المعنية عنه”.

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