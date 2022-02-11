أزمة ميسان.. أبرز مخرجات اجتماع التيار الصدري والعصائب

تمخض الاجتماع الأول بين وفد التيار الصدري وعصائب “اهل الحق”، اليوم الجمعة، عن ست نقاط.

وجاء في بيان مشترك، ان عمل اللجنة سيكون مستمرا لحين كشف الجناة، مع التاكيد على ضرورة دعم القضاء والاجهزة الامنية لاخذ دورها في فرض القانون والحد من الجريمة.

وتاليا نص مخرجات الاجتماع الاول”:

1- ندين ونستنكر جميع جرائم القتل في المحافظة.

2- ندعم ونساند القضاء والاجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة .

3- نقف على مسافة واحدة من الجميع

4- استمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزاءهم العادل قانونيا.

5- ندعو أهالي محافظة ميسان التحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد اثارة الفتنة بين ابناء الأب الواحد (محمدالصدر).

6- نأمل من وسائل الاعلام توخي الحذر والدقة في نقل الاخبار من مصادرها الصحيحة وليس من ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة”.