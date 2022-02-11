فبراير 11, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الصحة العالمية: الجائحة لم تنته بعد وتوقعات بظهور مزيد من السلالات المتحورة

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

الصحة العالمية: الجائحة لم تنته بعد وتوقعات بظهور مزيد من السلالات المتحورة

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، اليوم الجمعة، إن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كوفيد-19 إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وأبلغت سواميناثان الصحافيين في جنوب أفريقيا: “رأينا الفيروس يتطور ويتحور… لذا ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة، سلالات متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة”.

وكانت سواميناثان تزور منشآت لصناعة اللقاحات في جنوب أفريقيا مع مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi