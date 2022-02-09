فبراير 09, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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كوردستان تسجل 8 وفيات و1149 إصابة جديدة بـ «كورونا»

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فى :أخبار عــامة
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كوردستان تسجل 8 وفيات و1149 إصابة جديدة بـ «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أنها سجلت ثماني وفيات و1149 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في إقليم كوردستان إلى 418547 إصابة، بما في ذلك 7277 حالة وفاة، منذ أن تفشى الفيروس في الإقليم ربيع عام 2020.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن 1326 شخصاً تماثلوا للشفاء التام، ما يرفع حصيلة المتعافين من الوباء إلى 394687 شخصاً.

وسبق أن ذكرت السلطات الصحية أن معظم الإصابات التي يتم رصدها ناتجة عن الإصابة بالمتحور أوميكرون في عموم المحافظات.

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