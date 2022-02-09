بالجرم المشهود .. الإطاحة بعصابة تقوم بثقب وسرقة أنابيب النفط جنوب أربيل

أعلنت مديرية شرطة النفط والغاز في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بعصابة تقوم بثقب وسرقة أنبوب نفط الإقليم ضمن حدود محافظة أربيل، لافتة إلى أن أحد أفراد العصابة يحمل هوية مديرية ‹مكافحة الإرهاب› التابعة لإدارة السليمانية.

وقالت مديرية شرطة النفط والغاز في بيان: «حوالي الساعة 1:30 ليلة أمس 8/9 شباط 2022، تمكنت قواتنا من القبض على مجموعة تقوم بثقب وسرقة أنبوب نفط إقليم كوردستان قرب قرية دولةزة التابعة لناحية قوشتبه بمحافظة أربيل، وبالجرم المشهود».

وبينت أن «العصابة مؤلفة من 3 أشخاص مع صهريج يحمل لوحة (العراق – السليمانية)، حيث قاموا بثقب أنبوب نفط إقليم كوردستان وسرقة النفط عبر خراطيم إلى الصهريج».

وأشار البيان إلى أن «أحد أفراد العصابة يحمل هوية مديرية (مكافحة الإرهاب) التابعة لإدارة السليمانية»، لافتاً إلى أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء المختص.

وطمأنت شرطة النفط والغاز مواطني إقليم كوردستان بأنها على أهبة الاستعداد دائماً للتصدي لأي محاولة لسرقة مصادر دخل وثروات الإقليم.