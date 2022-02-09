ابتعدوا عن شراء هذه الوحدات السكنية في كوردستان

حذرت هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، من شراء وبيع الوحدات السكنية مالم يتأكدوا من حصولها على اجازة رسمية من الهيئة.

وجاء في بيان لإعلام الهيئة، أنها تطالب المواطنين بالابتعاد عن شراء وبيع الوحدات السكنية التي لم تتحصل حتى الان على الاجازة من هيئة الاستثمار أو أن معاملاتها ما تزال في طور الانجاز.

وأكد البيان على المواطنين وقبل أن يشتروا الوحدات السكنية، ضرورة مراجعة دائرة الاستثمار في المدن والادارات المستقلة بهدف الاطمئنان، محذراً من أن الهيئة لاتتحمل اية مسؤولية بخلافه.