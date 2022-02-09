مدفوعة بزيادة الإنتاج في إقليم كوردستان .. أرباح ‹دانة غاز› تتجاوز 317 مليون دولار خلال 2021

أعلنت ‹دانة غاز›، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، عن تحقيقها أرباحاً بقيمة 317 مليون دولار خلال عام 2021 بعد ارتفاع أسعار النفط والإنتاج في إقليم كوردستان.

وقالت الشركة في بيان، إن «صافي الأرباح التي حققتها الشركة خلال عام 2021 بلغت 317 مليون دولار، مقارنة بخسائر بقيمة 376 مليون دولار خلال عام 2020».

وأضافت أن «الزيادة بشكل أساسي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتحسن الأداء التشغيلي بالإضافة إلى مصادر الدخل الأخرى»، مبينة أنه «قابل هذه الأرباح مخصصات مرتبطة بانخفاض قيمة الأصول في دولة الإمارات وانخفاض قيمة الشهرة بقيمة 451 مليون دولار».

وذكر البيان، أن «الشركة شهدت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 30% لتصل إلى 452 مليون دولار خلال العام 2021، مقارنةً بـ 349 مليون دولار في العام 2020، مدعوماً بزيادة أسعار النفط ومستويات الإنتاج المرتفعة في إقليم كوردستان العراق».

وأشارت إلى أن مجلس إدارة شركة ‹دانة غاز› قرر توزيع 7 فلوس للسهم سنويًا وذلك على دفعتين بمقدار 3.5 فلس كل ستة أشهر، مما يزيد التوزيعات النقدية السنوية للشركة بنسبة 27% مقارنة بالتوزيعات السابقة والبالغة 5.5 فلساً للسهم. وتم توزيع أول أرباح مرحلية بقيمة 3.5 فلس في شهر كانون الثاني / يناير بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال شهر كانون االأول / ديسمبر من عام 2021.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة ‹دانة غاز›، إن «الشركة اختتمت العام الماضي بنتائج مالية قوية نتيجة لتحسّن أدائها التشغيلي خلال الـ 12 شهراً الماضية، وقد سجّلت مستويات قياسية في إنتاج الغاز والغاز البترولي المُسال في إقليم كوردستان العراق خلال شهر كانون الأول الماضي، مسجلةً نمواً بنسبة 50% في إنتاج الغاز خلال السنوات الثلاثة الماضية، هذا بالإضافة إلى تحصيل دفعات نقدية بقيمة 377 مليون دولار، وقد انعكس مردود هذه النتائج القوية إيجابًا على الشركة ومكنها من تسجيل أرباح قياسية بقيمة 317 مليون دولار. وقد أتاح لنا هذا النمو والزخم القوي في عمليات الشركة توزيع أرباح نقدية قياسية للمساهمين، مما يؤكد ثقة وتفاؤل مجلس الإدارة حول مسيرة الشركة وأدائها المستقبلي».

وأضاف أنه «لم يكن ليتحقق كل ذلك لولا تفاني فريق العمل بأعضائه كافة وعمله الجاد في تحسين أداء الشركة، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا العالمية، وبما يضمن وفاء الشركة بالتزاماتها».

وأكد أن «الشركة أحرزت تقدماً ملموساً في تنفيذ خططها التوسعية المبذولة في حقل خورمور، إذ من المتوقع البدء بتشغيل أولى خطوط معالجة الغاز الجديدة (خورمور 250) خلال الربع الثاني من عام 2023», معرباً عن سعادته بإعلان أن «عملياتنا التشغيلية في إقليم كوردستان العراق قد استوفت معايير محايدة الكربون خلال العام 2021، وهو ما يُعد نجاحاً رائعاً يُضاف إلى سجل إنجازاتنا ضمن جهودنا المبذولة في الحد من بصمتنا الكربونية على مستوى عملياتنا وأعمالنا، كي نقدم للعملاء حلول طاقة ذات انبعاثات كربونية منخفضة».

وواصلت الشركة عملياتها التشغيلية في إقليم كوردستان العراق ومصر دونما انقطاع ولم تتأثر بتداعيات جائحة كوفيد-19، ومع نهاية عام 2021، حققت الشركة إنتاج غاز قياسي من عملياتها في إقليم كوردستان العراق، وصل إلى 452 مليون قدم مكعبة قياسي يومياً، ويُعد ذلك تتويجاً للعديد من التحسينات التشغيلية التي تم إجراؤها في محطة (خورمور) لمعالجة الغاز، بما في ذلك مشروع التحويلة، الذي تم الانتهاء منه في عام 2020، ومشروع إزالة الاختناق الذي تم الانتهاء منه قبل ذلك في عام 2018.

وتمضي أعمال التوسعة قدماً في مشروع (خورمور 250) وفقاً للجدول الزمني المحدد، والذي تم تمويله بالكامل عقب إبرام الشركة اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار الذي يبلغ أجله سبعة أعوام مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2021. وتلتزم شركة (بيرل بتروليوم) بتنفيذ مشروع التوسعة وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان وتشغيل أول خطوط معالجة الغاز بطاقة إنتاجية 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً خلال الربع الثاني من عام 2023.