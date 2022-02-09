‹الاتحادية› تحدد موعد مرافعة دعوى الطعن بترشيح زيباري

أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، تحديد يوم الأحد المقبل موعداً لمرافعة الدعوى المقامة ضد قبول انتخاب المرشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

وسبق أن علّقت المحكمة الاتحادية إجراءات انتخاب زيباري للمنصب، وذلك بعد نظرها في مزاعم واتهامات تعود إلى عام 2016.

وجاء ذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر لانتخاب رئيس جديد للبلاد، والذي كان من المفترض أن يتم في السابع من الشهر الجاري.

وأخفق البرلمان العراقي بالفعل في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب مقاطعة معظم الكتل للجلسة لحين تسوية الجمود السياسي الحاصل.

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان مقتضب، إنها حددت الأحد المقبل 13 شباط / فبراير الجاري موعداً للمرافعة بشأن الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح زيباري.

وتأجل انتخاب رئيس الجمهورية الى إشعار آخر إثر سلسلة المقاطعة التي أعلنتها الكتلة الصدرية وكتلة الحزب الديمقراطي وتحالف «السيادة» ثم الإطار التنسيقي.