برلمانية عراقية توجه 500 كتاب إلى الدوائر الحكومية في خمسة أيام

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، إن واحدة من النواب وجهت في خمسة أيام 500 كتاب إلى دوائر الدولة.

وأشار حاكم الزاملي إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين النواب وهيئة رئاسة مجلس النواب بشأن التعامل مع السلطة التنفيذية.

وأضاف الزاملي أن النائب وجهت في خمسة أيام 500 كتاب إلى مختلف دوائر الدولة، تطلب منها بيانات تتعلق بالعقود وتعيينات الملاكات والمشاريع وغيرها، لكن الزاملي لم يدل بأي معلومات عن النائب المقصودة.

بعد تصريحات نائب رئيس مجلس النواب هذه، تركزت الأنظار على النائب عن دولة القانون، عالية نصيف، التي نفت أن تكون قد وجهت 500 كتاب إلى الدوائر الحكومية، وقالت إنها اتصلت بحاكم الزاملي واستفسرت منه فقال لها الأخير إن المقصودة هي نائب عن محافظة البصرة.

النائبات عن محافظة البصرة هن: حنان خضير البوسليمي من الكتلة الصدرية، ميادة غازي الكعبي من الكتلة الصدرية، إنتصار حسن الجزائري من تحالف الفتح، زهرة حمزة علي من حركة بلادي الوطنية، أمل طعمة البعيري من الكتلة الصدرية، وسهيلة عوفي عبدالحسن من الكتلة الصدرية.

وفي وقت سابق، أعدّ النائب المستقل (هادي حسن السلامي) في أول يوم له في مجلس النواب (10 كانون الثاني 2022) وخلال ساعات 40 كتاباً ووجهها إلى المؤسسات الحكومية.