العراق.. تسجيل 4681 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 4681 إصابة و30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء (9 شباط 2022)، أنه تم تسجيل 4681 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن ومحافظات العراق، ليصل العدد الاجمالي منذ بداية الجائحة ولغاية الان الى 2263525 إصابة.

وبلغت الوفيات 30 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الكلّي للوفيات جرّاء كورونا الى 24600 حالة، منذ انتشار الجائحة حتى الآن.

اما حالات الشفاء فبلغت 6000 حالة، خلال يوم واحد، وبهذا يصبح العدد الكلّي للذين اكتسبوا الشفاء من الفيروس 2167362 شخصاً.

وزارة الصحة أشارت الى ان 59427 شخصاً تلقّوا اللقاح المضاد للفيروس المستجد، وبذلك زاد العدد التراكمي للملقحين ضد كورونا في العراق الى 9487784 شخصاً.